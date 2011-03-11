La Policía detiene al delegado de una empresa de suministro de gas en Baleares por presunta estafa
Por operar sin tener en nómina a ningún instalador autorizado, identificarse éstos ante personas de avanzada edad como inspectores de la Dirección General de Industria e instalar detectores de humo ofertados como detectores de gas.
FACUA.org
Baleares-11/03/2011
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Agentes de la Policía Nacional han detenido al delegado de una empresa dedicada a la instalación e inspección del suministro de gas butano y propano como presunto autor de un delito de estafa, al operar sin tener en nómina a ningún instalador autorizado, identif