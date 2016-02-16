Más noticiasTras la denuncia de varios franquiciados

La Policía detiene al dueño de Vitaldent por delitos contra Hacienda, blanqueo, falsedad y estafa

La investigación lleva en marcha varios años porque Ernesto Colman obligaba a pagar en efectivo el porcentaje que debían pagar las franquicias por llevar su marca.

FACUA.org
España-16/02/2016
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La Policía ha detenido este martes al dueño de Vitaldent, Ernesto Colman Mena, al vicepresidente Bartolo Conte y a diez personas más de la empresa en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, informa

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