La Policía interviene 400.000 etiquetas falsificadas en Barcelona
Los detenidos bordaban las etiquetas fraudulentas a las prendas en un taller textil para distribuirlas luego por los comercios de la zona del Maresme como auténticas.
FACUA.org
Cataluña-27/04/2011
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La Policía Nacional ha detenido en Mataró y Cabrils (Barcelona) a cuatro personas -entre ellas, el empresario responsable del grupo- que se dedicaban a la falsificación y posterior comercialización de prendas y artículos de marca, y ha intervenido 400.000 etique