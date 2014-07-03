La Policía investiga el robo de 700 kilos de tomates no aptos para el consumo en la localidad Dos Hermanas
Habían sido tratados con productos químicos y podrían comercializarse en lugares no autorizados sin que hayan pasado los pertinentes controles sanitarios.
FACUA.org
Sevilla-03/07/2014
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La Policía Nacional está investigando un robo producido en una finca de la localidad sevillana de Dos Hermanas en el que se sustrajeron 700 kilogramos de tomates que habían sido tratados con productos químicos y no estaban aptos para el consumo humano.
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