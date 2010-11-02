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La Policía Nacional detiene a siete miembros de la misma familia por estafar con billetes falsos de lotería premiada

Abordaban a la víctima con décimos falsos y la ofrecían comprarlo por menos dinero.

FACUA.org
Madrid-02/11/2010
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La Policía Nacional ha detenido a siete personas, cuatro mujeres y tres hombres que pertenecen a tres generaciones de la misma familia, por cometer más de 120 delitos de estafa con billetes falsos de lotería privada. Las víctimas estafadas, con edades comprendidas entr

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