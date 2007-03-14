'La promoción no ética de medicamentos', eje del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
FACUA se une a la campaña puesta en marcha por la Internacional de Consumidores, la organización de la que es miembro a nivel mundial.
FACUA.org
España-14/03/2007
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Con motivo del 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se ha unido a asociaciones consumeristas de todo el mundo, integradas en la Internacional de Consumidores (Consumers International), para denunciar