La propuesta tarifaria de la dirección de Tussam supondría que los usuarios que utilizan a diario el trasbordo pagasen hasta un 87% más
FACUA Sevilla advierte que la eliminación del bonobús con trasbordo es una medida recaudatoria y a contracorriente, ya que seis de cada diez ciudades encuestadas por FACUA lo tienen, y contraria a los intereses de los usuarios que más apuestan por el transporte público.
FACUA.org
Sevilla-30/09/2004
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA considera inaceptable la propuesta de actualización de tarifas para 2005 realizada, con criterios puramente recaudatorios, por la dirección de Transportes Urbanos de Sevilla, SAM (Tussam).
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