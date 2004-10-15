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La propuesta tarifaria del consejo de administración de Tussam provocaría que miles de usuarios que apuestan por el transporte público pagasen hasta un 28% más

FACUA Sevilla considera la decisión del consejo de administración de Tussam inaceptable e incoherente desde el punto de vista de una empresa pública.

FACUA.org
Sevilla-15/10/2004
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA considera inaceptable e incoherente desde el punto de vista de una empresa pública la propuesta de actualización de tarifas para 2005 aprobada por el consejo de administración de Transportes Urbanos de Sev

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