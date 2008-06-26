La publicidad desaparecerá totalmente de la televisión pública francesa el 1 de diciembre de 2011
Para compensar las pérdidas, los operadores de móvil e Internet tendrán que pagar una tasa del 0,9% sobre su cifra de negocio y las televisiones privadas un 3% de sus ingresos publicitarios.
FACUA.org
Europa-26/06/2008
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El presidente francés, Nicolas Sarkozy, confirmó ayer que la publicidad desaparecerá paulatinamente de la televisión pública gala. Según el plan expuesto por el jefe del Estado francés tras recibir el informe de la comisión parlamenta