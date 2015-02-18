La Red Andalucía No al TTIP organiza unas jornadas en Sevilla sobre el Tratado de Libre Comercio con EE UU
Este evento pretende ser de trabajo y profundización sobre los efectos del TTIP en Andalucía, ya que sin duda modificará aspectos importantes de la vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
FACUA.org
Andalucía-18/02/2015
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La Red Andalucía No al TTIP, de la que forma parte FACUA Andalucía, convoca el próximo sábado 21 de febrero a unas jornadas en Sevilla de información y debate sobre el Tratado de Libre Comercio que la UE negocia en secreto con EE UU. Tendrán lugar en el C