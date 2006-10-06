La responsable jurídica de FACUA participa en el XV Congreso Nacional Farmacéutico
En una mesa redonda sobre la nueva Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios.
FACUA.org
España-06/10/2006
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