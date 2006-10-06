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La responsable jurídica de FACUA participa en el XV Congreso Nacional Farmacéutico

En una mesa redonda sobre la nueva Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios.

FACUA.org
España-06/10/2006
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La directiva y responsable del Gabinete Jurídico de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Olga Ruiz Legido, ha participado en una mesa redonda sobre la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios celebrada el 5 de octubre en

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