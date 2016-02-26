La restricción de los pagos en oficinas bancarias deja a una anciana sin luz cinco días
El Defensor del Pueblo ha solicitado a los bancos que se planteen la posibilidad de permitir la realización de abonos de recibos en ventanilla durante todo el horario de oficina.
Europa Press
España-26/02/2016
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El Defensor del Pueblo ha solicitado a los bancos que se planteen la posibilidad de permitir la realización de pagos durante todo el horario de oficina después de que una anciana permaneciera durante cinco días sin luz y sin calefacción por no haber podido abonar un re