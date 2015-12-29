Más noticiasEn Castilla y León

La Sanidad de Castilla y León indemnizará a una paciente por el retraso en una ecografía de mama

A pesar de que su ginecólogo detectó un posible caso de cáncer y le solicitó la prueba, esta no se le llegó a realizar ni siquiera un año después.

FACUA.org / Europa Press
Castilla y León-29/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Servicio de Sanidad de Castilla y León (Sacyl) tiene que indemnizar con cuatro mil euros a una paciente de 30 años de Valladolid por el retraso injustificado en la realización de una ecografía para descartar un cáncer de mama.

La Gerencia Regional de S

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos