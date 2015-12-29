La Sanidad de Castilla y León indemnizará a una paciente por el retraso en una ecografía de mama
A pesar de que su ginecólogo detectó un posible caso de cáncer y le solicitó la prueba, esta no se le llegó a realizar ni siquiera un año después.
FACUA.org / Europa Press
Castilla y León-29/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Como no recibía la cita, un año después de solicitarla, la paciente decidió acudir directamente al servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Valladolid. | Imagen: commons.wikimedia.org/Rodelar (CC BY-SA 3.0).
El Servicio de Sanidad de Castilla y León (Sacyl) tiene que indemnizar con cuatro mil euros a una paciente de 30 años de Valladolid por el retraso injustificado en la realización de una ecografía para descartar un cáncer de mama.
La Gerencia Regional de S