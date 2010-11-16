La Sanidad francesa reconoce que un medicamento para la diabetes causó 500 muertos en 33 años
El Mediator, del laboratorio francés Servier, fue retirado de la venta en noviembre del pasado año en el país galo. En España no se comercializa desde 2005.
FACUA.org
Internacional-16/11/2010
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La Seguridad Social francesa reconoció este martes que un medicamento para diabéticos, Mediator, prohibido en noviembre del pasado año, causó unos 500 muertos durante los 33 años que fue comercializado en el país, según informa EFE .
La Age