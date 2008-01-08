La satisfacción de los usuarios con sus servicios de banda ancha bajó diez puntos en 2006, según un estudio
Por las interrupciones del servicio y el aumento del tiempo de espera en las llamadas a los servicios de atención al cliente.
FACUA.org
España-08/01/2008
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El grado de satisfacción de los usuarios de banda ancha por el servicio recibido descendió en 2007 respecto a 2006 por las interrupciones del servicio y el aumento del tiempo de espera en las llamadas, según un estudio realizado por la consultora J.D. Power and Associates.