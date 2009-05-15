La SEC propone auditorías por sorpresa para evitar nuevos fraudes como el de Madoff
Busca endurecer la actual normativa que regula el trabajo de los gestores de inversiones para que sean más responsables con los activos de sus clientes.
FACUA.org
Internacional-15/05/2009
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La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) propondrá la realización de auditorías por sorpresa a los gestores de fondos para evitar que en el futuro vuelvan a producirse escándalos como el protagonizado por Ber