La secretaria general de FACUA Andalucía pide a la consejera de Gobernación un mayor impulso a las políticas de protección al consumidor
Olga Ruiz traslada a Clara Aguilera las reivindicaciones prioritarias de FACUA Andalucía para esta legislatura.
FACUA.org
Andalucía-09/07/2008
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