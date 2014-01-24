Nuestras accionesNo evita que la empresa siga operando con una de las líneas

La Setsi tarda trece meses en retirar el 807 de una financiera denunciada por FACUA por vulnerar la norma

La asociación había alertado de que la entidad Credit Corporation utilizaba como únicos teléfonos de atención al cliente dos líneas de tarificación adicional, números 807, algo prohibido por la ley.

FACUA.org
España-24/01/2014
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La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) ha tardado hasta trece meses en retirar un número de tarificación adicional de una financiera, denunciado por FACUA-Consumidores en Acción, que se utilizaba como tel&eacut

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