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La SGAE, única sancionada tras finalizar los procesos contra dos sitios de enlace P2P

El juzgado declara el sobreseimiento del caso, anulando así todas las vías judiciales que quedaban a las empresas de la industria audiovisual contra la actuación del denunciado.

FACUA.org
España-24/09/2010
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Tras años de litigios civiles y penales, la Audiencia Provincial de Huelva ha decidido el sobreseimiento de la industria audiovisual en los procesos contra el administrador de los sitios web P2P Etmusica y Elitemula, según recoge elmundo.es.

Según declaraciones

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