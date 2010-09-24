La SGAE, única sancionada tras finalizar los procesos contra dos sitios de enlace P2P
El juzgado declara el sobreseimiento del caso, anulando así todas las vías judiciales que quedaban a las empresas de la industria audiovisual contra la actuación del denunciado.
FACUA.org
España-24/09/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras años de litigios civiles y penales, la Audiencia Provincial de Huelva ha decidido el sobreseimiento de la industria audiovisual en los procesos contra el administrador de los sitios web P2P Etmusica y Elitemula, según recoge elmundo.es.
Según declaraciones