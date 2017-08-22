La sobreventa de billetes a las Islas Cíes vuelve a dejar en tierra a cientos de turistas
La Xunta tramita varias denuncias contra cuatro navieras por exceder el límite de viajeros durante al menos dos jornadas a principios de agosto. Algunos afectados estudian demandar a las empresas por estafa.
Europa Press
Galicia-22/08/2017
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La venta de billetes por encima del cupo permitido para el archipiélago de Cíes (2.200 visitantes diarios) ha vuelto a dejar en tierra a cientos de turistas, que este lunes se aglomeraban en la estación marítima de Vigo, formando largas colas.