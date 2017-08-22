Más noticiasLa visita al archipiélago está limitada a 2.200 personas diarias

La sobreventa de billetes a las Islas Cíes vuelve a dejar en tierra a cientos de turistas

La Xunta tramita varias denuncias contra cuatro navieras por exceder el límite de viajeros durante al menos dos jornadas a principios de agosto. Algunos afectados estudian demandar a las empresas por estafa.

Europa Press
Galicia-22/08/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La venta de billetes por encima del cupo permitido para el archipiélago de Cíes (2.200 visitantes diarios) ha vuelto a dejar en tierra a cientos de turistas, que este lunes se aglomeraban en la estación marítima de Vigo, formando largas colas.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos