La sociedad pública Equipo Nucleares, entre las implicadas en el cártel industrial destapado por la CNMC
Participó desde 2001 hasta 2017, mediante su filial Enwesa, en algunos de los acuerdos del grupo de empresas que han sido multadas con 54 millones por el organismo regulador.
FACUA.org
España-11/10/2019
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La sociedad pública Equipos Nucleares, participada al 100% por el Estado, está entre las empresas multadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al ser parte de un cártel creado para repartirse contratos, pactar precios y hacer ofertas de cob