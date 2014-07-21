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La tabacalera RJ Reynolds es condenada a pagar más de 17.500 millones de euros a la viuda de un fumador

Argumentó que la empresa había conspirado para ocultar la naturaleza adictiva y el peligro para la salud que suponían sus productos.

FACUA.org
Internacional-21/07/2014
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Un jurado de Florida ha ordenado pagar a la tabacalera RJ Reynolds, propietaria entre otros de la marca Camel, unos 17.500 milloenes de euros (23.600 millones de dólares) a la viuda de un hombre que murió hace dieciocho años por un cáncer de pulmón.

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