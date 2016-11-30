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La tarifa del agua oscila hasta un 349% de acuerdo a un estudio de FACUA en 28 ciudades

La asociación reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes y penalice los consumos excesivos.

FACUA.org
España-30/11/2016
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La tarifa del agua varía hasta un 349,3%, de acuerdo a un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas domiciliarias de agua en 2016 en veintiocho ciudades españolas (

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