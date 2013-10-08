La tasa a las grandes superficies puede contribuir a equilibrar el mercado en beneficio del usuario
FACUA Andalucía apuesta por la introducción de este impuesto que gravaría a los grandes establecimientos y podría ayudar a equilibrar la oferta comercial.
FACUA.org
Andalucía-08/10/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía muestra su apoyo a la introducción en la comunidad de la tasa a las grandes superficies comerciales con el objetivo de corregir el desequilibrio existente, agravado tras la liberalización del sector impuesta por la normativa estatal en 2012.
Para la aso