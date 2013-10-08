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La tasa a las grandes superficies puede contribuir a equilibrar el mercado en beneficio del usuario

FACUA Andalucía apuesta por la introducción de este impuesto que gravaría a los grandes establecimientos y podría ayudar a equilibrar la oferta comercial.

FACUA.org
Andalucía-08/10/2013
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FACUA Andalucía muestra su apoyo a la introducción en la comunidad de la tasa a las grandes superficies comerciales con el objetivo de corregir el desequilibrio existente, agravado tras la liberalización del sector impuesta por la normativa estatal en 2012.

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