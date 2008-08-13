La tasa interanual del IPC escala al 5,3% en julio, la más alta en 16 años
Los carburantes y lubricantes y los alimentos como los huevos y la leche siguen liderando las subidas de precios en el último año.
FACUA.org
España-13/08/2008
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) experimentó un descenso de cinco décimas en el mes de julio respecto a junio, pero la tasa interanual repuntó tres décimas y escaló hasta el 5,3%, su valor más alto en casi 16 años, pues desde diciembre