La telefonía móvil ocupa hasta la mitad de los anuncios de las revistas dirigidas a los adolescentes
FACUA denuncia que los menores son uno de los principales objetivos de la industria, pese a que prestigiosos estudios desaconsejan el uso de móviles antes de los 16 años.
FACUA.org
España-06/05/2002
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La polémica internacional sobre los posibles riesgos de la telefonía móvil ha provocado que los niños hayan dejado de protagonizar sus anuncios, pero los menores continúan siendo uno de los objetivos más preciados de la industria. Esta es una de las concl