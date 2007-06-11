La UE acuerda aunar en una sola organización común del mercado los veintiún sectores agrícolas europeos
Cubrirá aspectos como normas de intervención, almacenamiento privado, comercialización, reglas de calidad o medidas comerciales, de salvaguarda y relativas a ayudas públicas.
FACUA.org
Europa-11/06/2007
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El Consejo de Agricultura y Pesca adoptó hoy la propuesta de la Comisión Europea para crear la «OCM única», que reunirá en una sola las veintiuna organizaciones comunes del mercado (OCM) en las que se divide la actividad agrícola de la UE, que cubrir&aacu