La UE acuerda imponer límites a las emisiones de CO2 de las furgonetas
Los vehículos nuevos no podrán emitir más de 175 gramos de CO2 por kilómetro en 2017, y deberán rebajar su nivel de contaminación a 147 gramos por kilómetro en 2020.
FACUA.org
Europa-16/12/2010
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La presidencia belga de la UE y la Eurocámara han llegado a un acuerdo para imponer límites a las emisiones de furgonetas y camionetas con el objetivo de luchar contra el cambio climático.
Las furgonetas nuevas no podrán emitir más de 175 gramos de CO2