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La UE acuerda normas más estrictas para los ensayos con animales y promover métodos alternativos

Las pruebas de laboratorios deberán contar con la autorización previa de las autoridades.

FACUA.org
Europa-12/05/2010
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Los veintisiete acordaron este martes normas más estrictas para la experimentación con animales. Estos deberán contar con la autorización previa de las autoridades, y abogaron por desarrollar métodos alternativos que permitan reemplazar «en la medida de lo po

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