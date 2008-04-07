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La UE aprueba controles en las tasas aeroportuarias para limitar los costes de las aerolíneas

La directiva se aplicará a todos los aeropuertos con más de cinco millones de pasajeros al año y al más grande de cada Estado miembro.

FACUA.org
Europa-07/04/2008
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Los ministros de Transportes de la Unión Europea alcanzaron hoy un acuerdo político sobre una nueva norma comunitaria que introducirá controles en las tasas aeroportuarias para limitar los costes de las aerolíneas. La directiva se aplicará a todos los aeropuerto

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