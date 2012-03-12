La UE aprueba la norma que impide azúcares añadidos en los zumos de fruta y obliga a un etiquetado más claro
Para diferenciar sin ambigüedad las distintas calidades de zumo, esto es, exprimidos, concentrados y néctares.
FACUA.org
Europa-12/03/2012
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Los Veintisiete han dado su aprobación formal al acuerdo cerrado el pasado diciembre con la Eurocámara que modifica la norma europea que regula el etiquetado de los zumos de fruta y néctares, con el objetivo de asegurar una información más clara a los consumidor