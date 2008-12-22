La UE aprueba una norma que reducirá casi un 75% el consumo de los aparatos en 'standby'
La norma se aplicará a todos los aparatos eléctricos utilizados en el hogar y las oficinas, tales como televisores, ordenadores o microondas.
FACUA.org
Europa-22/12/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea dio su aprobación final a un reglamento cuyo objetivo es reducir en casi un 75% el consumo de electricidad en posición de espera (standby) de los aparatos electrónicos y los electrodomésticos de aquí a 2020. Según la CE,