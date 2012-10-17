La UE da cuatro meses de plazo a Google para cambiar su política de privacidad
Entre las preocupaciones del regulador figura el modo en que la compañía estadounidense combina datos anónimos a partir del historial de búsqueda de los usuarios a través de sus servicios para dirigir mejor la publicidad.
FACUA.org
Europa-17/10/2012
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Google tiene cuatro meses para hacer que su política de privacidad cumpla con requerimientos de los organismos de protección de datos de la Unión Europea o enfrentará la posibilidad de una acción disciplinaria a nivel nacional.
La Commission Nationale de