La UE da su aprobación final a la norma que impondrá topes a las emisiones de los aviones desde 2012
Si las aerolíneas repercuten los costes, un vuelo de ida y vuelta dentro de la Unión podría aumentar entre 1,80 y 9 euros.
FACUA.org
Europa-25/10/2008
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Los países de la Unión Europea dieron ayer viernes su aprobación final a la norma que incluirá a partir de 2012 a la aviación civil en el sistema comunitario de comercio de emisiones de CO2 con el objetivo de que este sector contribuya también a la lucha