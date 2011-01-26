La UE fija un plazo de devolución de 14 días para los artículos comprados por Internet
En la actualidad, el plazo de reflexión durante el cual puede anularse una compra por Internet oscila entre siete y quince días según el país del que se trate.
FACUA.org
Europa-26/01/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los países de la UE han aprobado este lunes una norma que pretende reforzar los derechos de los consumidores que compran a través de Internet. Su principal novedad es que fija para todo el territorio comunitario un plazo de devolución de 14 días durante los cuales el c