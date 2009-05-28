La UE firma un acuerdo para la exención de visados para viajar a Bahamas, Seychelles o Isla Mauricio, entre otros países
Sólo será necesario el pasaporte y que la estancia no supere los tres meses en un periodo de seis.
FACUA.org
Internacional-28/05/2009
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Los ciudadanos europeos podrán a partir de este jueves viajar sin necesidad de visado a Antigua y Barbuda, Bahamas, San Cristóbal y Nevis, Isla Mauricio, Barbados y Seychelles en virtud del acuerdo de exención de visados que la Unión Europea suscribirá este juev