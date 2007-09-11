La UE levanta la mayoría de las restricciones a las exportaciones de carne británica por la fiebre aftosa
La prohibición de exportar se mantiene sólo para animales de la zona donde surgió el brote.
FACUA.org
Europa-11/09/2007
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Los expertos veterinarios de los Veintisiete acordaron hoy en la reunión del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria levantar la mayoría de las restricciones a la exportación de animales vivos y carne procedentes de Reino Unido al considerar controlado el brote de f