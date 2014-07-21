La UE logra que Google proteja a los niños de los costes ocultos en las aplicaciones de juegos en línea
El navegador también adaptará sus parámetros predeterminados para que los pagos deban ser autorizados antes de cada compra.
Europa Press
Europa-21/07/2014
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El gigante informático estadounidense Google se ha comprometido ante la UE a tomar medidas de aquí a septiembre para proteger a los menores de costes ocultos en las aplicaciones de juegos en línea.
Por su parte, su rival Apple ha anunciado que abordará el proble