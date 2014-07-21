Más noticiasApple también se ha comprometido con Bruselas, aunque aún no ha concretado sus soluciones

La UE logra que Google proteja a los niños de los costes ocultos en las aplicaciones de juegos en línea

El navegador también adaptará sus parámetros predeterminados para que los pagos deban ser autorizados antes de cada compra.

Europa Press
Europa-21/07/2014
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El gigante informático estadounidense Google se ha comprometido ante la UE a tomar medidas de aquí a septiembre para proteger a los menores de costes ocultos en las aplicaciones de juegos en línea.

Por su parte, su rival Apple ha anunciado que abordará el proble

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