La UE no ha detectado rastros de radiactividad ni en los alimentos procedentes de Japón ni en la atmósfera
En virtud de un reglamento adoptado tras el accidente de Chernóbil, si un Estado detecta alimentos que superen las tasas máximas autorizadas de contaminación deberá alertar de inmediato al resto de países.
FACUA.org
Europa-24/03/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los países de la Unión Europea no han detectado hasta ahora niveles de radiactividad anormales ni en los alimentos procedentes de Japón ni en la atmósfera tras el accidente de la central nuclear de Fukushima, pese a haber aumentando los controles, según ha expli