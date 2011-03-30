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La UE no logra un acuerdo sobre la comercialización de alimentos procedentes de animales clonados

Los eurodiputados defienden un veto total mientras que los gobiernos apostaban por prohibir la carne clonada pero no aquella que proceda de descendientes de animales clonados.

FACUA.org
Europa-30/03/2011
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El Consejo y la Eurocámara no han logrado un acuerdo antes de que expirara el plazo, este martes 29 de marzo, sobre la comercialización de alimentos procedentes de animales clonados y sus descendientes, ya que los eurodiputados defienden un veto total mientras que los gobiernos apos

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