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La UE obligará a indemnizar a los pasajeros de autocar por cancelaciones y retrasos

La nueva norma se suma a los derechos ya reconocidos por la UE a los pasajeros de avión, tren y barco y podría entrar en vigor en abril de 2011.

FACUA.org
Europa-02/12/2010
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Las compañías de autocar tendrán que ofrecer una compensación a los pasajeros en caso de overbooking, cancelaciones o retrasos en viajes de larga distancia (más de 250 kilómetros), según se establece en el acuerdo alcanzado este miérc

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