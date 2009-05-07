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La UE permitirá a las aerolíneas conservar sus derechos de vuelo aunque no los usen este verano

El objetivo es mitigar el impacto de la crisis económica en el transporte aéreo.

FACUA.org
Europa-07/05/2009
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La Eurocámara aprobó este jueves flexibilizar la normativa comunitaria para permitir a las aerolíneas conservar sus derechos de aterrizaje y despegue (slots) aunque no los usen durante la temporada de verano de 2009. El objetivo de esta medida es mitigar el impacto de

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