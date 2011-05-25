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La UE quiere que los proveedores de Internet vigilen la violación de derechos de autor

La Comisión Europea también tiene previsto nombrar un mediador sobre cánones aplicados en productos electrónicos.

FACUA.org
Europa-25/05/2011
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La Comisión Europea (CE) quiere que los proveedores de servicio de Internet ayuden a combatir la violación de derechos de autor «en la fuente» de origen, según un documento al que Reuters tuvo acceso, aunque no aclara qué medidas concretas espera de las compa&

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