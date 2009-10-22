La UE se compromete a reducir hasta un 95% sus emisiones de CO2 en 2050
Según un acuerdo de los ministros de Medio Ambiente de los 27, que reclamaron un esfuerzo similar del resto de los países industrializados para combatir el cambio climático.
FACUA.org
Europa-22/10/2009
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La Unión Europea reducirá entre un 80% y un 95% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 en comparación con los niveles de 1990, según acordaron este miércoles los ministros de Medio Ambiente de los 27, que reclamaron un esfuerzo similar del resto de