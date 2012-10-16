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La UE ve fallos legales en la política de privacidad de Google

Los reguladores de protección de datos europeos quieren que la empresa con sede en Estados Unidos introduzca cambios a su política para que cumpla con sus recomendaciones

FACUA.org
Internacional-16/10/2012
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Las autoridades de protección de datos de la Unión Europea han hallado problemas legales en la política de privacidad de Google y han pedido a la compañía que introduzca cambios, según una carta de la mayoría de los reguladores de protección

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