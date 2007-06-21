La UE y EE.UU. acuerdan poner fin a la polémica sobre espionaje financiero por el caso Swift
Prosiguen las negociaciones para cerrar un compromiso sobre la transferencia de datos de los pasajeros aéreos.
FACUA.org
Internacional-21/06/2007
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La Unión Europea y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo para poner fin a la polémica sobre espionaje financiero desencadenada a raíz del caso Swift, el consorcio con sede en Bruselas que gestiona las transferencias bancarias y que facilitó los datos de sus clientes