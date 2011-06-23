La Unión Europea fija en 14 días el plazo de devolución para las compras por Internet
Los Estados miembros tendrán dos años, a partir de octubre, para trasladarla a sus respectivas legislaciones nacionales.
FACUA.org
Europa-23/06/2011
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Los consumidores europeos dispondrán de un plazo de devolución de 14 días para las compras por Internet durante el cual se podrán retractar sin tener que motivar su decisión y sin ningún coste, según se recoge en una norma pactada por los 27 y r