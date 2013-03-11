La Unión Europea prohíbe la venta de cosméticos obtenidos con la experimentación en animales
Bruselas también dirigirá sus esfuerzos a intentar que otros países que no pertenecen a los Estados miembros se unan a esta posición.
FACUA.org
Europa-11/03/2013
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La Unión Europea prohíbe desde este lunes la venta de cosméticos para cuya elaboración se experimente con animales, tras varios años en los que las limitaciones se han ido introduciendo progresivamente, impidiendo primero las pruebas con animales de cosmé