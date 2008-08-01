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La vicepresidenta De la Vega afirma que la TDT de pago no está en las previsiones del Gobierno

Recuerda que el Ejecutivo sí ha anunciado una nueva Ley General Audiovisual para ordenar el sector.

FACUA.org
España-01/08/2008
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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que la televisión digital terrestre (TDT) de pago no está en las previsiones del Gobierno, al tiempo que recordó que el Ejecutivo sí ha anunciado una nueva

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