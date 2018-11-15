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La web del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos incumple la Ley de Transparencia

Así lo ha dictaminado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que ha dado un plazo de dos meses para que incluya toda la información que falta y cumpla con la normativa.

FACUA.org
Sevilla-15/11/2018
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El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dictaminado que la página web del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos incumple la Ley de Transparencia, y ha dado un plazo de dos meses al Consistorio para que publique toda la información que ha

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